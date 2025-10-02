Вышла Windows 11 25H2 с множеством серьёзных багов

Наиболее заметной проблемой стала невозможность воспроизводить DRM-контент — фильмы и видео с защитой от копирования. Microsoft объяснила, что ошибка связана с компонентом Enhanced Video Renderer, а исправление обещают выпустить к октябрю 2025 года. Также сообщается, что Windows Update Standalone Installer не может устанавливать .msu-файлы. Этот баг в основном затрагивает корпоративные системы. Ещё одна неприятность касается Media Creation Tool, которая больше не работает на ARM64-платформах — при запуске утилиты система выдаёт ошибку. По словам Microsoft, инструмент не поддерживает создание установочных носителей для ARM64, но полностью работоспособен для x86-сборок. Тем не менее для большинства пользователей эти ограничения не станут критичными.