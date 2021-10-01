Вышло обновление Android 11 для Samsung Galaxy A02

Samsung Galaxy A02 наконец то получил новую версию обновления Android 11 с одним UI 3.1.

Обновление поставляется с версией прошивки A022GDXU2BUI3 новым пользовательским интерфейсом и функциями, включая всплывающие подсказки чата, одноразовые разрешения и улучшенные стандартные приложения. Это также увеличивает уровень исправления безопасности Android на Galaxy A02 от сентября 2021 года.

Если вы живете в России и не получили Android 11 на свой Galaxy A02, то вы можете перейти в меню телефона « Настройки» > « Обновление ПО», чтобы проверить его вручную.