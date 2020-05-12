Выбираем чехол для Samsung Galaxy A30

Проблема у большинства современных смартфонов одна — они излишне хрупкие. Может, конечно, это хитрый замысел производителей тех самых смартфонов, а может просто рвение сделать гаджеты более легкими и тонкими привело к тому, что уронить современный смартфон равно покупке нового гаджета. Например, чехол для Samsung Galaxy A30 SM-A305F (2019) является просто обязательным компонентом, ведь без него пользователь будет просто обязан вскоре идти в сервизный центр для замены корпуса или дисплея, так как смартфон очень слабо предназначен для активного использования без какой-либо дополнительной защиты.

Начнем с того, что всю лицевую панель смартфона занимает большая панель из стекла, за которой уже расположен дисплей. Естественно, если пользователь роняет такое устройство на пол, то дисплей разлетается на мелкие кусочки, так как стекло крепкое и не боится царапин, но очень хрупкое при этом. Падений современные смартфоны никак не переживают из-за того, что некуда компенсировать силу удара — корпус тонкий и легкий, так что он просто гнется. Это очень неприятно, ведь любая поломка приводит к тому, что смартфон просто ломается. К счастью решение есть, да еще и достаточно простое.

Начнем с того, что если вы аккуратно используете свое устройство и не думаете над тем, что ваш гаджет постоянно куда-то падает, то достаточно защитить смартфон от царапин и потертостей. Для этого можно взять и купить чехол из пластика, который принимает на себя все удары судьбы, тогда как сам гаджет при этом остаётся полностью работоспособен. При необходимости чехол можно будет заменить после того, как он в ходе эксплуатации потеряет свой товарный вид, благо, стоимость подобных чехлов настолько мизерная, что в сравнении с ремонтом нового гаджета вы эти расходы вовсе не заметите.

Также нужно отметить, что на смартфон можно поставить чехол из металла или чехол-книжку, которые еще больше защищают смартфон от падений или сильных встрясок. Конечно, такой вариант весит больше и делает смартфон более толстым, плюс стоимость у чехла из кожи или металла намного выше. Но, конечно, если вы планируете ронять гаджет или просто работаете в тяжелых условиях, где без этого не обойтись, то лучше заплатить немного больше денег, чтобы получить полную защиту устройства. Тогда вы сможете пользоваться продуктом без страха, что в определенный момент гаджет просто выключится и все.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy A30 SM-A305F (2019)
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