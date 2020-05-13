Выбираем чехол для Samsung Galaxy A40

Современные смартфоны создаются производителем упором на легкость и тонкий корпус — это позволяет крупным производителям рекламировать свой гаджет, демонстрируя минимальный вес устройства. Проблема такого решения только в том, что буквально любое падение или давление в кармане приводят либо к серьезным царапинам на корпусе, либо к трещинам на дисплее, что, естественно, далеко не всем пользователям по душе. Например, чехол для Samsung Galaxy A40 SM-A405F (2019) нужно покупать обязательно, ведь без него устройство достаточно быстро будет покрыто мелкими и не очень царапинами, что крайне неприятно.Начнем с того, что на тыльной стороне смартфона можно заметить достаточно привлекательную панель с глянцевым покрытием, которая просто не может переживать соприкосновения с твердыми предметами. Если вы буквально пару раз бросите гаджет на тыльную панель на стол или будете таскать гаджет вместе с ключами в кармане, то на тыльной панели через пару недель появятся царапины и вы их будете моментально замечать. Это, конечно, больно бьет по бюджету пользователя, который вроде как только купил новый смартфона, а ему уже нужно двигаться в сторону сервисного центра и менять тыльную панель или даже весь корпус.

Конечно, данную ситуацию можно избежать, если пользователь будет относиться к устройству максимально бережно, но давайте будем честными — постепенно гаджет покрывается сеткой из царапин даже в том случае, если вы его кладете только на салфетку на столе. Намного эффективнее будет приобрести чехол из силикона или пластика, который защитит устройство более надежно и позволит вам пользоваться смартфоном достаточно комфортно, ведь вам не нужно будет переживать о том, что в любой момент устройство потеряет свой товарный вид. Это очень важный момент, так как носить смартфон и сдувать с него пылинки не очень приятно на самом деле.Также стоит отметить, что чехлы такого типа не требуют больших вложений, ведь они продаются за весьма смешные суммы. Например, замена корпуса смартфона обойдется пользователю в несколько тысяч рублей, иногда эта стоимость доходит до трети стоимости самого гаджета. А вот защитный чехол, который отменно справляется с поставленными задачами, продают за пару сотен рублей. Просто купите пару таких чехлов и в течение довольно длительного времени вы будете вообще не переживать о царапинах или даже мелких сколах.