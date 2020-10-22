Выбираем лучший чехол для iPad Pro 11

После покупки планшета обязательно стоит приобрести еще и чехол для Apple iPad Pro 11.0 (2020), так как производитель в погоне за качеством, производительностью и привлекательным дизайном полностью позабыл о практичности решения. Нужно понимать, что современные планшеты вовсе не предназначены для активного использования — они легко собирают царапины на корпусе, различные сколы и потертости, при этом даже если носить устройство аккуратно, то вы все равно будете замечать мелкие повреждения, которые сильно разочаровывают. Ведь тыльная сторона продукта выполнена из стекла, так что любое механическое повреждение будет притягивать внимание моментально. Благо, есть весьма разумное и доступное решение — нужно лишь выбрать аксессуар.

Начнем с того, что стоит четко определить свой бюджет — посчитайте, сколько денег вы готовы отдать за защитный чехол. Если сумма совсем небольшая, то, возможно, стоит еще немного подкопить, так как совсем бюджетные варианты рассыпаются на глазах и своих денег не стоят совершенно. Более того, если у вас есть большая сумм, то не стоит тратить все деньги на один чехол — вероятно, эффективнее будет стекло защитное приобрести. После определения своего бюджета сделайте шаг в плюс и минус от этой суммы рублей на двести-триста, после чего спокойно выбирайте варианты, которые подходят под этот диапазон цены. Стоит сказать, что этот совет существенно сокращает количество подходящих вариантов.

После этого стоит обратить своё внимание на такие важные элементы как дополнительная клавиатура, защитная панель на дисплей, специальный отсек для стилуса и так далее. То есть, на дополнительные бонусы, которые позволяют с большим комфортом работать с гаджетом и получать от него положительные эмоции. Конечно, почти всегда такого рода чехлы стоят дополнительных средств, но преимущества того стоят. Или если вам это все не нужно, то спокойно заказывайте чехол без дополнительных аксессуаров и пользуйтесь. Это обойдется даже дешевле, плюс само устройство в чехле будет более компактным. Вопрос лишь в ваших предпочтениях.

И, конечно, нужно еще обращать внимание на дизайн чехла, ведь если вы пользуетесь устройством каждый день, то хотелось бы, чтобы чехол справлялся с поставленной задачей, но и при этом выглядел крайне стильно, приносил удовольствие. Так что на дизайн тоже стоит смотреть не в последнюю очередь.
Комментарии и отзывы iPad Pro 11
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