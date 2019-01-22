Видео концепт смартфона Apple iPhone XI

В интернете появился видео концепт следующей модели смартфона от Apple iPhone XI. Видео дает нам представление о том, чего ожидать от грядущего смартфона премиум-класса.

В предыдущих утечках iPhone XI был оснащен дисплеем с частотой обновления до 120 Гц. Аккумуляторная батарея смартфона также представлена с ​​колоссальной емкостью 4000 мАч для высококлассного варианта, который является самой большой на сегодняшний день батареей для iPhone.

Что касается деталей, две из трех задних камер на iPhone XI будут иметь разрешение на 10 мегапикселей и 14 мегапикселей. Тем не менее это всего лишь концепт, а не конечный результат.