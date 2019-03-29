Видео ноутбука Google Pixelbook Atlas от разработчиков

В интернете появились два новых видео, демонстрирующих предполагаемый новый ноутбук Google Pixelbook Atlas.

Видеоролики кратко показывают новый продукт в действии, где он тестируется разработчиками. Первое видео раскрывает множество деталей о продукте, который сильно отличается от оригинального Pixelbook.

Возникает вопрос: является ли Atlas преемником Pixelbook? Pixelbook имеет дизайн 2-в-1, что позволяет пользователям использовать его в качестве планшета или ноутбука. На видео, вы также можете увидеть динамики, расположенные с обеих сторон клавиатуры, над клавиатурой виднеется надпись ProductName. Похоже, что разработчик выполняет тесты на дисплее, который, по-видимому, представляет собой 4К панель, которая выглядит очень чётко. Вероятнее всего, ноутбук имеет соотношение сторон 16:9 и размер экрана 13 дюймов.

Во втором видео мы не увидим ничего нового. Ноутбук оснащен широкими верхними и нижними рамками. Ноутбук должен быть оснащен новейшим процессором Intel Core 8-го поколения. Google проведет конференцию разработчиков I/O 2019, которая начнется 7 мая.