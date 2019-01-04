Видео складного смартфона от Xiaomi

В интернете появилось видео первого складного смартфона от компании Xiaomi.

В отличие от складного телефона Samsung, который складывается внутрь, устройство Xiaomi складывается в обратную сторону. Видео демонстрирует, что телефон складывается наружу как с левой, так и с правой стороны. Программное обеспечение также создается для складного устройства, так как пользователь запускает приложение «Карты» и автоматически масштабируется, когда телефон сложен. Если это подделка, то тот, кто сделал это, сделал очень качественно свою работу. Нелегко имитировать масштабирование приложения на складном устройстве.