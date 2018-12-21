Видеокарта GeForce RTX 2060 опередила GTX 1070 Ti в тесте

Сетевые источники поделились полноценными характеристиками и результатами теста видеокарты GeForce RTX 2060, официальный анонс которого ожидается в начале следующего года. Новинка получит 1920 ядер CUDA, 240 тензорных ядер, 30 ядер RT, 120 текстурных блоков и 48 блоков растеризации. Частоты GPU составят 1320-1680, а 6 ГБ памяти со 192-разрядной шиной будут работать на 14 000 МГц. TDP будет равен 150-165 Вт. В тесте 3DMark Time Spy GeForce RTX 2060 значительно опережает GeForce GTX 1070 Ti, что подтверждает предыдущие утечки, связанные с его производительностью. Что до предполагаемой цены новинки, то она составляет 350 долларов.