Видеокарту не купить - скупили майнеры. Что делать геймерам?

2018-01-24, Автор - Айдар Ибрагимов; [160]

Развитие майнинга привело к тому, что уже на протяжении года геймеры не могут дождаться желаемой видеокарты по рекомендуемой производителем цене. С началом 2018 года ситуация еще более усугубилась - сегодня на рынке практически невозможно купить видеокарты GeForce GTX 1060 и GeForce GTX 1070 - как только они появляются их сразу скупают майнеры, начали уменьшаться запасы GeForce GTX 1050. Аналогичная ситуация с GeForce GTX 1080, и для конечного покупателя остается либо покупать дорогую GeForce GTX 1080 Ti, либо довольствоваться встроенной графикой. Что же делать геймерам, ведь покупка GeForce GTX 1060 или GeForce GTX 1070 было бы идеальным решением для них?

Остается только покупать либо собранные готовые брендовые компьютеры, либо купить игровой ноутбук. Ситуация на сегодняшний день такова, что ни AMD, ни NVIDIA не планируют повышать объемы производства, боясь, что майнинг сдуется и они остаются с огромными складскими запасами решений предыдущих поколений. Поэтому они рекомендуют магазинам ограничивать продажи видеокарт "в одни руки" или другими методами. Многие компьютерные магазины так и поступают, продавая GeForce GTX 1060 или GeForce GTX 1070 только при покупке других комплектующих для компьютера - материнской платы, процессора, оперативной памяти, системного блока и т.д. Ведь в отличии от обычного пользователя майнеры все эти элементы покупают на вторичном рынке - они новые для них не нужны.

При этом производители чипов видеокарт AMD и NVIDIA сообщают, что они полностью выполнят обязательства по уже составленным контрактам. То есть, заказанные чипы теми же HP, Acer, ASUS обязательно им будут отгружены, поэтому игровой ноутбук asus можно будет купить без каких-либо проблем и это является чуть ли не идеальным выходом для современного геймера из сложившейся ситуации. Связано это с тем, что стоимость появляющихся на рынке видеокарт зачастую оказывается сильно завышенной и чем переплачивать за видеокарту, лучше купить недорогой игровой ноутбук, который гораздо шире по функциональности и его можно превратить в обычный компьютер - никто вам не помешает подключить к нему внешний монитор, клавиатуру и любимую игровую мышь.

Если же вы все-таки решили собрать игровой компьютер то ищите именно GeForce GTX 1060 или GeForce GTX 1070, не зря их так любят майнеры. А вот то какого производителя лучше купить видеокарту - спрашивайте у майнеров, они у них работают в режиме 24/7 месяцами, поэтому они вам скажут кто делает их лучше, а кто хуже. Пример подобного обзора прикрепляем к концу данной заметки.


Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Thermaltake Riing Silent 12 Red. Недорогая башня для Intel и AMDОбзор Thermaltake Riing Silent 12 Red. Недорогая башня для Intel и AMD
Обзор мышки Cooler Master MasterMouse MM530 (SGM-4007-KLLW1)Обзор мышки Cooler Master MasterMouse MM530 (SGM-4007-KLLW1)
Обзор BQ Next (BQ-5522). Недорогой смартфон с экраном 18:0 и Face UnlockОбзор BQ Next (BQ-5522). Недорогой смартфон с экраном 18:0 и Face Unlock
Обзор Intel Core i3-8350K. Сравнение с актуальными процессорами AMD и IntelОбзор Intel Core i3-8350K. Сравнение с актуальными процессорами AMD и Intel
Обзор Creative iRoar. Лучшая беспроводная колонка премиум-уровняОбзор Creative iRoar. Лучшая беспроводная колонка премиум-уровня
Предварительный обзор HTC U11 EYEs. Слиш...
Предварительный обзор HTC U11 EYEs. СлишКомпания HTC достаточно долго падает в бездну - прошлым летом, если мне не изменяет память, компания даже...
Обзор busuu. Изучать английский стало пр...
Обзор busuu. Изучать английский стало прНачну с того, что изучение английского языка - важнейшая составляющая моей жизни и для многих читателей, ...
Предварительный обзор Deepcool DE580. От...
Предварительный обзор Deepcool DE580. ОтНачнем с того, что далеко не всем пользователям нужны дорогущие блоки питания. Если вы не теряете сознани...
Обзор ORICO 6139U3. Док-станция для жест...
Обзор ORICO 6139U3. Док-станция для жестСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании ORICO, которая не перестае...
Обзор Subnautica. Лучшая "выживалка" в 2...
Обзор Subnautica. Лучшая Не могу сказать, что я большой фанат игр в жанре выживания, так как исторически сложилось, что почти все ...
Предварительный обзор Thermaltake View 7...
Предварительный обзор Thermaltake View 7Компьютерные корпуса перестали быть исключительно креплением всех ваших элементов начинки. Если еще лет п...
Обзор No.Draw. Для любителей раскрасок...
Обзор No.Draw. Для любителей раскрасокВ последнее время пользователи стали очень много времени уделять играм, которые ранее интересовали ту же ...
Предварительный обзор Razer Nommo. Колон...
Предварительный обзор Razer Nommo. КолонУ компании Razer есть много интересных продуктов, все они достаточно круто выглядят, стоят дорого и дают ...
Предварительный обзор Moviphone. Телефон...
Предварительный обзор Moviphone. ТелефонИдея встроить в мобильный телефон проектор уже не первый раз приходит в голову инженерам, но вот популярн...
Обзор спецоперации "Припять" в Warface...
Обзор спецоперации Несмотря на то, что я большой фанат PvP режимов в игре Warface, разработчики так же радуют новыми спецопе...
Предварительный обзор Razer Project Lind...
Предварительный обзор Razer Project LindПрежде, чем вы начнете говорить о том, что данный ноутбук выглядит нереальным и что его никогда не выпуст...
Обзор World of Warships Blitz. Лучшая мо...
Обзор World of Warships Blitz. Лучшая моНаверное, я никого не удивлю, если скажу, что компания Wargaming является ярким примером того, как можно ...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor