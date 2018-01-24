Видеокарту не купить - скупили майнеры. Что делать геймерам?

Развитие майнинга привело к тому, что уже на протяжении года геймеры не могут дождаться желаемой видеокарты по рекомендуемой производителем цене. С началом 2018 года ситуация еще более усугубилась - сегодня на рынке практически невозможно купить видеокарты GeForce GTX 1060 и GeForce GTX 1070 - как только они появляются их сразу скупают майнеры, начали уменьшаться запасы GeForce GTX 1050. Аналогичная ситуация с GeForce GTX 1080, и для конечного покупателя остается либо покупать дорогую GeForce GTX 1080 Ti, либо довольствоваться встроенной графикой. Что же делать геймерам, ведь покупка GeForce GTX 1060 или GeForce GTX 1070 было бы идеальным решением для них?

Остается только покупать либо собранные готовые брендовые компьютеры, либо купить игровой ноутбук. Ситуация на сегодняшний день такова, что ни AMD, ни NVIDIA не планируют повышать объемы производства, боясь, что майнинг сдуется и они остаются с огромными складскими запасами решений предыдущих поколений. Поэтому они рекомендуют магазинам ограничивать продажи видеокарт "в одни руки" или другими методами. Многие компьютерные магазины так и поступают, продавая GeForce GTX 1060 или GeForce GTX 1070 только при покупке других комплектующих для компьютера - материнской платы, процессора, оперативной памяти, системного блока и т.д. Ведь в отличии от обычного пользователя майнеры все эти элементы покупают на вторичном рынке - они новые для них не нужны.

При этом производители чипов видеокарт AMD и NVIDIA сообщают, что они полностью выполнят обязательства по уже составленным контрактам. То есть, заказанные чипы теми же HP, Acer, ASUS обязательно им будут отгружены, поэтому игровой ноутбук asus можно будет купить без каких-либо проблем и это является чуть ли не идеальным выходом для современного геймера из сложившейся ситуации. Связано это с тем, что стоимость появляющихся на рынке видеокарт зачастую оказывается сильно завышенной и чем переплачивать за видеокарту, лучше купить недорогой игровой ноутбук, который гораздо шире по функциональности и его можно превратить в обычный компьютер - никто вам не помешает подключить к нему внешний монитор, клавиатуру и любимую игровую мышь.

Если же вы все-таки решили собрать игровой компьютер то ищите именно GeForce GTX 1060 или GeForce GTX 1070, не зря их так любят майнеры. А вот то какого производителя лучше купить видеокарту - спрашивайте у майнеров, они у них работают в режиме 24/7 месяцами, поэтому они вам скажут кто делает их лучше, а кто хуже. Пример подобного обзора прикрепляем к концу данной заметки.