ViewSonic CDE20 с разрешением 4К

Официально представлены новые презентационный панели ViewSonic CDE20, которые представлены сразу в нескольких диагоналях. Например, есть варианты на 65, 75 и 86 дюймов, которые весьма удобно использовать для проведения презентаций и показа какой-то ценной информации в виде графиков. Такие панели, конечно же, созданы только для корпоративного сектора, тогда как в остальных категориях они использоваться не будут, ведь пользователям просто будут не по карману панели для дома или для чего-то еще. Кроме того, стоит отметить, что у панели ViewSonic CDE20 разрешение составляет 3840 на 2160 точек, то есть это полноценное 4К-разрешение. И его с головой хватит, чтобы пользователь получал море удовольствия от происходящего на экране.