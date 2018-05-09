ViewSonic Fuels SC-T25 на основе Raspberry Pi с новыми функциями

ViewSonic объявила о выпуске основного обновления платформы для своего рабочего концентратора SC-T25 Citrix Ready (ранее известного как Citrix HDX Ready Pi). Добавленные функции рабочего пространства включают в себя: сеансовый роуминг на основе маяка, вход с помощью QR-кода и Citrix Casting. Citrix Casting обеспечит плавный и безопасный сеансовый роуминг с мобильного устройства на любой дисплей, подключенный к концентратору рабочего пространства.Новое обновление концентратора рабочего пространства Citrix Ready означает, что уже популярный и высокопроизводительный SC-T25 обеспечит еще больше привлекательные возможности предприятия. Используя безопасные учетные данные для входа в телефон или мобильное устройство, пользователи могут беспрепятственно подключаться к виртуальному рабочему пространству ViewSonic SC-T25. Это избавит вас от необходимости ручного входа в систему и сетевой аутентификации, обеспечивая огромные преимущества для экономии времени и производительности для медицинских клиник, финансовых аналитиков и общих работников знаний на корпоративном пространстве.