ViewSonic Fuels SC-T25 на основе Raspberry Pi с новыми функциями

2018-05-09, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - ViewSonic Fuels SC-T25; [73]
ViewSonic объявила о выпуске основного обновления платформы для своего рабочего концентратора SC-T25 Citrix Ready (ранее известного как Citrix HDX Ready Pi). Добавленные функции рабочего пространства включают в себя: сеансовый роуминг на основе маяка, вход с помощью QR-кода и Citrix Casting. Citrix Casting обеспечит плавный и безопасный сеансовый роуминг с мобильного устройства на любой дисплей, подключенный к концентратору рабочего пространства.
Новое обновление концентратора рабочего пространства Citrix Ready означает, что уже популярный и высокопроизводительный SC-T25 обеспечит еще больше привлекательные возможности предприятия. Используя безопасные учетные данные для входа в телефон или мобильное устройство, пользователи могут беспрепятственно подключаться к виртуальному рабочему пространству ViewSonic SC-T25. Это избавит вас от необходимости ручного входа в систему и сетевой аутентификации, обеспечивая огромные преимущества для экономии времени и производительности для медицинских клиник, финансовых аналитиков и общих работников знаний на корпоративном пространстве.


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