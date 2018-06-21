ViewSonic ViewBoard стала самой продаваемой в Северной Америке

Корпорация ViewSonic, ведущий мировой поставщик продуктов для визуального представления информации, объявляет, что менее чем за год компании удалось стать брендом с самыми продаваемыми на Северо-Американском рынке дисплеями для совместной работы (Collaboration Display). По данным The NPD Group в первом квартале 2018 года компания ViewSonic смогла занять 41,4% рынка*. Также согласно данным NPD Group, интерактивные плоские панели ViewSonic ViewBoard оказались в числе двух из трех бестселлеров в первом квартале этого года.

65-дюймовый дисплей ViewSonic ViewBoard IFP6550 занял первое место по продажам в первом квартале 2018 года, а 75-дюймовый ViewBoard IFP7550 - третье место по объему продаж. NPD Group отслеживает ежемесячную информацию о продажах продукции крупнейших ИТ-дистрибьюторов и реселлеров в Северной Америке.Отмеченное отраслевыми наградами семейство интерактивных досок ViewBoard представляет собой открытую платформу для совместной работы имеющую разрешение 4К, что делает эти модели идеальным решением, отвечающим высоким требованиям к современному оборудованию в конференц-залах и комнатах для совещаний.