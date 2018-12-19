ViewSonic XG240R для настоящих геймеров

Игровых мониторов в последнее время стало очень много — буквально каждая вторая компания выпускает что-то новое. Не все эти мониторы реально можно назвать игровыми, так как очень часто от игрового там только название и подсветка. Но, есть и яркие представители геймерских продуктов, которые прямо хочется похвалить. Яркий тому пример — ViewSonic XG240R. Это просто шикарный монитор, у которого диагональ составляет 24 дюйма, матрица построена по технологии TN с отличной цветопередачей и временем отклика в 1 мс, разрешение составляет 1920 на 1080 точек. Здесь даже частота обновления матрицы составляет 144 Гц, чего нет на многих конкурентах. Так что это действительно крутой игровой монитор, который позволяет вам с удовольствием играть и достигать новых вершин.