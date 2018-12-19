ViewSonic представила монитор игрового класса XG240R с RGB-подсветкой

2018-12-19, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - ViewSonic XG240R; [157]
Представлен игровой монитор ViewSonic XG240R с поддержкой AMD FreeSync и RGB-подсветкой. Новинка оснащена 24-дюймовым экраном с разрешением 1920 на 1080 пикселей, а также обладает контрастностью 1000:1. Частота обновления достигает 144 Гц. Углы обзора по горизонтали и вертикали — 170 и 160 градусов. В мониторе реализована технология ViewSonic Black Stabilization, которая отвечает за улучшение видимости и детализации за счет увеличения яркости темных сцен. Подставка позволяет регулировать высоту, углы наклона и поворота дисплея. Предусмотрены два разъема HDMI 1.4, USB-концентратор и интерфейс DisplayPort 1.2. Стоимость новинки составляет около 270 долларов.


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