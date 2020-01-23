ViewSonic представила монитор с инновационной подставкой

Новые мониторы серии VX85 представлены в 24 и 27 дюймовом варианте.

Обе модели поддерживают настенный крепеж VESA. В мониторы встроен фильтр Blue Light и технология Flicker Free, они обеспечивают минимальное напряжение глаз при длительном использовании монитора.

Модель VX2485 имеет 24 дюймовый дисплей с IPS матрицей, разрешение которого 1920 × 1080. Он поддерживает технологию AMD FreeSync. Переменная частота обновления экрана составляет 75 Гц. Модели оснащены разъемом HDMI, VGA и DisplayPort, а также USB Type - C.

VX2785 предлагает 27 дюймов с разрешением 2K (2560 × 1440). Дисплей с IPS матрицей и контрастностью 1000: 1, яркостью 250 кд/м². Мониторы оборудованы инновационной круглой подставкой. Она обеспечивает регулировку наклона. Стоимость моделей и когда появятся на рынке не известно.