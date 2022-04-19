ViewSonic представила серию профессиональных мониторов ColorPro VP76

ViewSonic, ведущий мировой поставщик визуальных решений, представляет серию мониторов профессионального уровня ViewSonic ColorPro VP76. Первым монитором из серии VP76, который будет запущен, является ColorPro VP2776, 27-дюймовый монитор, разработанный для точной цветопередачи и потрясающих визуальных характеристик.

Благодаря технологии Nano IPS, 98% совместимости с DCI-P3 и разрешению QHD (2560x1440) VP2776 ​​обеспечивает потрясающую цветопередачу, отвечающую требованиям профессионалов визуального контента. Эксклюзивное колесо ColorPro Wheel — это внешнее устройство со встроенным калибратором цвета для долговременной точности цветопередачи и широкой цветовой гаммы, совместимой с Mac.

Он предоставляет создателям мгновенный доступ к программному обеспечению для редактирования Adobe Photoshop и Capture One, калибровке цвета и управлению настройками экранного меню на кончиках пальцев пользователя. Монитор оснащен VESA DisplayHDR 400 и сертифицирован Pantone. Он откалиброван на заводе для получения удивительного значения Delta E<2 и включает подробный отчет о калибровке для DCI-P3, sRGB, Rec 709 и единообразие цветового пространства. Высокая частота обновления 165 Гц обеспечивает четкость каждого кадра и четкость мелких деталей. Монитор оснащен разъемом USB-C и мощностью 90 Вт, а также портами HDMI 2.0, DisplayPort, USB-A/B и аудиовыходом.