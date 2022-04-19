ViewSonic представила серию профессиональных мониторов ColorPro VP76

Благодаря технологии Nano IPS, 98% совместимости с DCI-P3 и разрешению QHD (2560x1440) VP2776 обеспечивает потрясающую цветопередачу, отвечающую требованиям профессионалов визуального контента. Эксклюзивное колесо ColorPro Wheel — это внешнее устройство со встроенным калибратором цвета для долговременной точности цветопередачи и широкой цветовой гаммы, совместимой с Mac.
Он предоставляет создателям мгновенный доступ к программному обеспечению для редактирования Adobe Photoshop и Capture One, калибровке цвета и управлению настройками экранного меню на кончиках пальцев пользователя. Монитор оснащен VESA DisplayHDR 400 и сертифицирован Pantone. Он откалиброван на заводе для получения удивительного значения Delta E<2 и включает подробный отчет о калибровке для DCI-P3, sRGB, Rec 709 и единообразие цветового пространства. Высокая частота обновления 165 Гц обеспечивает четкость каждого кадра и четкость мелких деталей. Монитор оснащен разъемом USB-C и мощностью 90 Вт, а также портами HDMI 2.0, DisplayPort, USB-A/B и аудиовыходом.