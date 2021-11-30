ViewSonic представляет новый портативный монитор, предназначенный для мобильных игр

ViewSonic Corp., ведущий мировой поставщик визуальных решений, объявляет о выпуске своего нового портативного монитора VX1755. Разработанный для мобильных игр, ПК и консольных игр, VX1755 спроектирован так, чтобы обеспечить мощные игровые возможности в компактном и портативном корпусе.

Благодаря собственному разрешению 1080p Full HD, частоте обновления 144 Гц и технологии AMD FreeSync Premium, VX1755 предлагает плавный игровой процесс и потрясающее качество изображения. Его также можно использовать в паре с ноутбуками и планшетами, чтобы пользователи могли использовать дополнительное пространство на экране для неигровых приложений и повысить производительность.

ViewSonic VX1755 поставляется с двумя портами USB Type-C для быстрой и простой передачи видео и звука при использовании консоли или для подключения клавиатуры и мыши при использовании ПК. Сверхтонкий, компактный и легкий, VX1755 - идеальный компаньон для экранов для игр на ходу, он отлично помещается в сумке или рюкзаках.

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