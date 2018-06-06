ViewSonic выпускают два 32 дюймовых Full HD и 4K монитора

2018-06-06, Автор - Нияз Дусталев; [86]
ViewSonic, ведущий мировой поставщик продуктов для визуального представления информации, продолжает расширять линейку 32 дюймовых мониторов серий VX и XG с разрешением от Full HD до 4K с более высокой детализацией и феноменальными характеристиками изображения в играх, мультимедиа и офисных приложениях.

«За прошлый год и первое полугодие текущего года линейка дисплеев для развлечений с большим экраном существенно расширилась, ViewSonic разработала множество моделей с экранами большого размера, включая как плоские, так и изогнутые дисплеи, - рассказал Александр Фролов, продакт-менеджер представительства ViewSonic в странах СНГ.
Мониторы с большим экраном серии VX включают 32-дюймовые модели серии VX3211 с разрешениями Full HD, 2K и 4K, серию VX3276 (Full HD и 2K), изогнутые мониторы VX3217-2KC, а также игровые модели XG3202-C, XG3220, XG3240-C. Помимо этого линейка дисплеев серии VX в скором времени пополнится такими изогнутыми моделями, как VX3216-C и VX3258-2KC.

Оснащенные панелями с технологией SuperClear®, мониторы ViewSonic серии VX с экранами большого размера поддерживают широкие углы обзора, охват до 99% цветовой гаммы sRGB и 10-разрядную глубину цвета для создания ярких и реалистичных изображений. Модели с разрешением QHD или 4K отображают до 4 раз больше контента, чем монитор с разрешением Full HD, обеспечивая максимальную детализацию и четкость изображения.
Возможности подключения включают в себя порты HDMI, DisplayPort и Mini DisplayPort, а также поддержку последовательного подключения нескольких мониторов (DaisyChain) через DisplayPort и совместимость с MacBook и Ultrabook через USB Type C. В числе других особенностей - функции картинка в картинке и деление экрана (PIP/PBP), встроенные динамики 7 Вт, технологии, оберегающие зрение и снижающие энергопотребление, что делает эти модели подходящим решением для домашнего и офисного использования.

Для пользователей, которые ценят игровой опыт, идеальным выбором станут 32-дюймовые модели серии XG с разрешением от Full HD до 4K, частотой обновления до 144 Гц и изгибом экрана 1800R для лучшего визуального восприятия. Такие мониторы совместимы с технологией AMD FreeSync, которая устраняет прерывистость и «скачки» изображения на экране для сверхплавного геймплея. Малая задержка ввода обеспечивает плавное отображение даже в самых динамичных сценах. Кроме того, разнообразие интерфейсов, включая HDMI, DisplayPort и порты питания по USB, а также использование технологий защиты зрения повышают гибкость при подключении и комфорт при продолжительном использовании.


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