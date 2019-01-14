Выход Lenovo Z5 Pro GT с 12 ГБ ОЗУ откладывается

Во время анонса флагманского смартфона Lenovo Z5 Pro GT (Z5 Pro Snapdragon 855 Edition) была объявлена дата начала продаж в Китае – 24 января. Однако в этот день новинку купить уже точно не получится. В онлайновом каталоге JD.com дата начала продаж была перенесена с 24 по 29 января. Причина отсрочки пока не называется. Цена смартфона составляет 391 доллар за версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, 434 доллара за 8/128 ГБ, 492 доллара за 8/256 ГБ и 635 долларов за 12/512 ГБ.

Напомним, что Z5 Pro Snapdragon 855 Edition оснастили топовым процессором Snapdragon 855, задней панелью из углеродного волокна, сдвигающимся вниз 6,39-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, который занимает 95,06% площади лицевой панели, двойной основной камерой на 24 Мп и 16 Мп, двойной фронтальной камерой на 16 Мп и 8 Мп, встроенным в экран сканером отпечатков пальцев, аккумулятором на 3350 мАч, поддержкой двух SIM-карт, модулем NFC, а также портом USB Type-C.