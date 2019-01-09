Виниловый проигрыватель Sony PS-LX310BT с беспроводным подключением

2019-01-09, Автор - Anna; Продукт - Sony PS-LX310BT ; [80]
Компания Sony представила вертушку PS LX310BT, отличающуюся встроенным передатчиком Bluetooth, поэтому вы можете легко наслаждаться виниловым звуком из беспроводной колонки, звуковой панели или наушников. LX310BT оснащен одноступенчатым автоматическим воспроизведением, поэтому он будет опускать свой тон-рычаг в канавку для проигрывания. Когда запись заканчивается, тональный рычаг автоматически возвращается в исходное положение, поэтому все, что вам нужно сделать, это изменить запись.

PS-LX310BT поставляется с четырьмя вариантами усиления, что позволяет регулировать громкость в соответствии с вашими потребностями. Он также поставляется со встроенным фоно-предусилителем, поэтому может использоваться с усилителями, которые имеют только линейное подключение. Встроенный USB-выход позволяет оцифровывать записи. Тональный рычаг изготовлен из прочного алюминия для лучшей прослеживаемости, в то время как алюминиевый литой диск предлагает отличный звуковой баланс и более четкое воспроизведение музыки. Наконец, пылезащитный чехол подавляет акустическое давление от динамиков, обеспечивая лучшую стабильность, меньшее искажение и лучшее воспроизведение.

PS-LX310BT будет доступен в некоторых магазинах Sony, центрах Sony и авторизованных дилерах Sony с мая 2019 года по цене около 250 евро.

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