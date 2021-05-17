Viotek анонсировала игровой монитор GFI27DBXA

Компания Viotek добавила в свой ассортимент новый монитор GFI27DBXA.

Новинка предлагает 27-дюймовую панель с разрешением 2560 x 1440 пикселей. IPS-панель отличается высокой частотой обновления до 180 Гц и скоростью отклика 1 мс. Монитор совместим с G-Sync и FreeSync, а также поддерживает HDR. Цветовая гамма составляет 141% sRGB, 103% NTSC. Экран имеет антибликовое покрытие.

На задней панели есть два порта DP 1.4, один разъем HDMI 2.0, USB порт и аудиоразъем. Эргономичная подставка обеспечивает регулировку наклона, поворота, высоты и регулировку ориентации портрета. Также предусмотрена возможность крепления на стену благодаря VESA (100 × 100 мм).

Монитор Viotek GFI27DBXA оценен в 370 долларов.
Комментарии и отзывы Viotek GFI27DBXA
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