Выпущен 100-дюймовый 4K-телевизор Redmi Max с Dolby Vision

В Китае запущен 100-дюймовый телевизор Redmi Max со светодиодной подсветкой Ultra-HD. Он оснащен экраном 4K с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 700 нит. Redmi Max предлагает поддержку Dolby Vision и HDR10+, а также такие функции, как переменная частота обновления (VRR) и автоматический режим с малой задержкой (ALLM) через HDMI для повышения производительности в играх. Кроме того, в Smart TV оснащен динамиками мощностью 30 Вт с поддержкой Dolby Digital Plus и Dolby Atmos.

Телевизор построен на базе процессора с ядрами Cortex-A73 и графическим процессором Arm Mali-G52 MC1, а также 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти. Информация о версии системы MIUI TV отсутствует. Варианты подключения на телевизоре включают Wi-Fi 6, три порта HDMI (один порт HDMI 2.1), два порта USB и порт Ethernet. Оценен телевизор Redmi Max Smart TV в 19 990 юаней (337 тысяч рублей).
Комментарии и отзывы Redmi Max Smart TV
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