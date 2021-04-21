Выпущен Tecno Spark 7P с процессором Helio G70

Китайская компания Transsion Holdings Tecno представила смартфон Spark 7P с впечатляющим набором характеристик и красивым дизайном.

Смартфон Tecno Spark 7P оснащен 6,8-дюймовым дисплеем с частотой обновления 90 Гц и разрешением HD + 1640 x 720 пикселей. На дисплее имеется водяной вырез с выемкой, в которой находится 8-мегапиксельная селфи-камера. На задней панели смартфон оснащен тройной камерой, состоящей из 16-мегапиксельной основной камеры AI со вспышкой Quad-LED. На задней панели также находится датчик отпечатков пальцев.

За производительность отвечает процессор MediaTek Helio G70. Это 12-нм процессор, состоящий из двух ядер Cortex-A75 с тактовой частотой 2 ГГц и шести процессоров Cortex-A55 с тактовой частотой 1,7 ГГц. Процессор также работает в паре с графическим процессором Mali-G52 2EEMC2, 4 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ ПЗУ.

Spark 7P работает под управлением HiOS 7.5 на базе Android 11 и укомплектован емкой батареей емкостью 5000 мАч. Телефон доступен в цветах Alps Blue, Spruce Green, Magnet Black и Summer Mojito. Информация о ценах и доступности еще не разглашается.