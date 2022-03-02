Выпущен бюджетный планшет Blackview Tab 10 Pro со съемной клавиатурой

Blackview анонсировала новый планшет Tab 10 Pro, который продается в США по цене 239,99 долларов США. Tab 10 Pro оснащен 10,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920 x 1200 пикселей. Blackview Tab 10 Pro работает на Android 11.

Согласно веб-сайту Blackview, размеры планшета составляют 243 x 162 x 8,8 мм, а вес без клавиатуры составляет 588 г. Планшет доступен только с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Blackview Tab 10 Pro продается в сером, золотом и серебряном цветах. Планшет оснащен аккумулятором емкостью 6580 мАч, которая поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Вт. Blackview Tab 10 Pro работает на процессоре MediaTek MT8788V, который содержит ядра ARM Cortex-A73 и Cortex-A53, а также графический процессор Mali-G72 MP3.

Tab 10 Pro также поставляется с расширяемой памятью, портом USB Type-C и двумя камерами. Blackview объясняет, что она оснастила планшет основной камерой Sony IMX219 (8 МП) и Sony IMX258 (13 МП) в качестве задней камеры.