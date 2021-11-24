Выпущен моноблок Lenovo AIO 520 с процессором Intel Core i5 11-го поколения

Lenovo AIO 520 запущен в Китае. Моноблок оснащен процессором Intel Core i5-11320H 11-го поколения на базе 10-нм архитектуры, который имеет встроенную графику Intel Iris Xe и обеспечивает производительность, аналогичную Nvidia Geforce MX450. Он оснащен 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD-накопителя. В ПК также есть переносной отсек для жестких дисков, к которому можно быстро подключить 2,5-дюймовые жесткие диски без каких-либо дополнительных разъемов. Что касается подключения, устройство поставляется с четырьмя портами USB-A, портом Ethernet и портом HDMI.

Lenovo AIO 520 оснащен 23,8-дюймовым дисплеем Full-HD (1920 x 1080 пикселей) с 72-процентной поддержкой цветовой гаммы NTSC и углами обзора 178 градусов. Согласно отчету, экран также имеет небольшие рамки размером 2 мм, в то время как пользователи Lenovo AIO 520 также будут иметь доступ к встроенной веб-камере 720p, которая поддерживает снижение окружающего шума с помощью выделенных микрофонов.