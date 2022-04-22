Выпущен низкопрофильный саундбар Denon DHT-S217 с поддержкой Dolby Atmos

Компания Denon объявила о выпуске своей последней звуковой панели Denon DHT-S217. Устройство разработано как низкопрофильная звуковая панель. Denon DHT-S217 поступит в продажу в Японии в этом месяце.

При высоте 6,6 см Denon DHT-S217 можно разместить перед телевизором, не закрывая нижний край дисплея, или его можно легко закрепить на стене. Несмотря на небольшой размер, DHT-S217 был оптимизирован для исключительной производительности благодаря многолетнему наследию Denon по созданию превосходных домашних развлекательных систем. Благодаря технологии Dolby Atmos в сочетании с улучшенным басовым откликом благодаря двум направленным вниз сабвуферам, идеально сочетающимся с парой высокопроизводительных среднечастотных динамиков и высокочастотных динамиков, вы сможете насладиться непревзойденным объемным трехмерным звуком в этом ценовом классе. Пользователи также могут легко транслировать свою любимую музыку с четкостью, заполняющей комнату, на звуковую панель со смартфона или планшета через Bluetooth.