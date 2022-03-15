Выпущен новый саундбар Zebronics Zeb-Juke Bar 9500WS Pro Dolby 5.1

Сегодня был представлен новый саундбар Zebronics Zeb-Juke Bar 9500WS Pro Dolby 5.1. Саундбар премиум-класса оснащен двумя беспроводными сателлитными динамиками и предлагает поддержку Dolby Audio.

Zeb-Juke Bar 9500WS Pro Dolby 5.1 включает в себя сабвуфер с выходной мощностью 150 Вт, звуковую панель с выходной мощностью 225 Вт и два беспроводных динамика-сателлита с выходной мощностью 75 Вт каждый. Аудиоустройство предлагает частотный диапазон от 45 Гц до 20 000 Гц. Сабвуфер имеет импеданс 4 Ом, а саундбар и сателлиты — 8 Ом.

Устройство оснащено светодиодным дисплеем на передней панели. Кроме того, Zebronics Zeb-Juke Bar 9500WS Pro Dolby 5.1 имеет кнопку питания, а также кнопки регулировки громкости. Как уже упоминалось, он поддерживает Dolby Audio и поставляется с пультом дистанционного управления. Zebronics Zeb-Juke Bar 9500WS Pro Dolby 5.1 оснащен Bluetooth v5, HDMI (ARC), разъемом 3,5 мм, оптическим входом, входом Aux и портом USB. Саундбар можно закрепить на стене или разместить на поверхности.