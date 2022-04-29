Выпущен новый смартфон Tecno Phantom X с изогнутым AMOLED-дисплеем

Сегодня был представлен новый смартфон Tecno Phantom X. Tecno Phantom X с двумя SIM-картами (Nano) работает под управлением Android 11 с HiOS 8.0 поверх и оснащен 6,7-дюймовым изогнутым дисплеем AMOLED с разрешением Full HD + (1080x2340 пикселей) с соотношением сторон 19,5: 9 и частотой обновления 90 Гц.

Дисплей имеет изогнутый под углом 70 градусов край с закругленными краями как с левой, так и с правой стороны, и защищен панелью Corning Gorilla Glass 5. Под капотом Tecno Phantom X установлен восьмиядерный процессор MediaTek Helio G95 SoC, а также графический процессор Mali-G76 и 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X. Телефон поставляется с тройной задней камерой, в которой находится 50-мегапиксельный основной датчик вместе с лазерным фокусом, в сочетании с 13-мегапиксельным сверхширокоугольной камерой и 8-мегапиксельной камерой для макросъемки. Для селфи Tecno Phantom X оснащен двойной камерой для селфи на передней панели, которая включает в себя 48-мегапиксельный основной датчик и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик. Tecno Phantom X поставляется с 256 ГБ хранилища UFS 2.1, которое поддерживает расширение с помощью карты microSD (до 512 ГБ) через специальный слот. Варианты подключения Tecno Phantom X включают 4G VoLTE, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth v5.0, GPS/A-GPS и порт USB Type-C.