Выпущен новый телевизор OnePlus TV 43 Y1S Pro

OnePlus расширила свою серию OnePlus TV Y, выпустив 43-дюймовый телевизор OnePlus TV Y1S Pro. Он разработан, чтобы предложить пользователям OnePlus бесшовную экосистему, включая дополнительные функции в сочетании с наушниками, умными часами и смартфонами OnePlus Buds TWS.

OnePlus TV 43 Y1S Pro оснащен модернизированным 43-дюймовым дисплеем 4K UHD. Он оснащен Gamma Engine для улучшения качества изображения в режиме реального времени. Дисплей также предлагает поддержку форматов HDR10+, HDR10 и HLG для отличного просмотра. Телевизор отличается премиальным и стильным безрамочным дизайном. Он оснащен двумя полнодиапазонными динамиками, обеспечивающими общую мощность звука 24 Вт, и системой объемного звучания Dolby Audio, обеспечивающей захватывающий кинематографический опыт. Телевизор работает на платформе Android TV 10 и поставляется с функцией Smart Manager, которая упрощает взаимодействие с подключенной экосистемой. Он включает в себя технологию OnePlus Connect 2.0, которая позволяет пользователям смартфонов OnePlus подключаться и транслировать напрямую на телевизор без использования Wi-Fi или сотовой связи. Кроме того, владельцы OnePlus Buds могут автоматически приостанавливать просмотр телевизора, вынимая подключенные наушники из ушей. OnePlus TV 43 Y1S Pro поставляется с игровым режимом, который позволяет пользователям подключать игровую консоль через HDMI и включать автоматический режим с малой задержкой (ALLM), чтобы обеспечить более быстрый отклик и более плавный игровой процесс.