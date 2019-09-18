Выпущен обновленный Samsung Galaxy M10s

Смартфон оснащен 6,4-дюймовым дисплеем HD + Super AMOLED Infinity-V с разрешением экрана 1520 x 720 пикселей. Установлен восьмиядерный процессор Samsung Exynos 7884B с частотой 1.6 ГГц.

Модель поставляется с 3 Гб оперативной памяти и 32 Гб встроенной. Можно увеличить объем памяти до 512 Гб, так как есть слот под карту памяти microSD.

На задней панели смартфона установлена ​​двойная камера с 13 Mpx и 5 Mpx. На лицевой стороне телефон оснащен 8 Mpx сенсором камеры с поддержкой разблокировки лица.

Устройство поддерживает Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.2, GPS + ГЛОНАСС. Телефон также имеет встроенный датчик отпечатков пальцев для дополнительной безопасности. Установлена система Android 9 Pie One UI и емкость аккумулятора 4000 мАч.

Samsung Galaxy M10s поставляется в двух цветовых вариантах - Stone Blue и Piano Black. Стоимость модели 126 долларов.