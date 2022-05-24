Официально выпущен планшет Oppo Pad Air

Сегодня был выпущен планшет Oppo Pad Air. Oppo Pad Air — это второй Android-планшет производителя с 10-дюймовым ЖК-дисплеем.

Oppo Pad Air получил 10,36-дюймовый ЖК-дисплей IPS с разрешением 2000x1200 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Планшет оснащен четырьмя динамиками с Dolby Atmos для потребления мультимедиа и, как и его название Air, весит всего 440 граммов. Что касается оптики, то здесь есть 8-мегапиксельная задняя камера и 5-мегапиксельная селфи-камера.

Планшет работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 680 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью microSD. К сожалению, на Pad Air нет возможности подключения к сотовой сети. ColorOS для Pad на базе Android 12 покрывает программную часть, а батарея планшета емкостью 7100 мАч поддерживает зарядку 18 Вт. Oppo Pad Air выпускается в серебристом и туманно-сером цветах.