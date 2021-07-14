Выпущен робот-пылесос RoboVac G30 Hybrid с технологией гиронавигации Smart Dynamic Navigation 2.0

RoboVac G30 Hybrid оснащен гиродатчиками, благодаря чему, устройство распознает все изменения в пространстве и плавно корректирует направления движения. Пылесос избегает препятствий и падений с высоты, за счёт применения набора сенсоров, а также интеллектуальных алгоритмов построения маршрута и карты помещений.
Новинка может похвастаться мощностью всасывания в 2000 Па. Есть три режима уборки, а с помощью технологии BoostIQ робот-пылесос способен самостоятельно изменять мощность всасывания в зависимости от ситуации. Он легко справится с загрязнениями под кроватями и диванами, так как его высота чуть больше 7 см.
Кроме того, RoboVac G30 Hybrid может проводить влажную уборку, достаточно лишь заполнить резервуар для воды и прикрепить специальную салфетку. Емкость батареи составляет 2600 мАч. Этого достаточно для 100 минут непрерывной уборки. При низком заряде батареи, устройство самостоятельно вернется к зарядной станции.
RoboVac G30 Hybrid поддерживает управление при помощи популярных голосовых помощников, включая Яндекс Алису и Google Assistant. Приложение EufyHome позволяет пользователю настроить режимы уборки, задать время и отслеживать историю уборки. В комплектацию входит специальная лента, которую можно наклеить на пол для ограничения движения робот-пылесоса.
Робот-пылесос eufy RoboVac G30 Hybrid уже доступен в продаже на российском рынке. Рекомендованная розничная цена новинки 22 990 рублей.