Выпущен робот-пылесос RoboVac G30 Hybrid с технологией гиронавигации Smart Dynamic Navigation 2.0

Eufy представила новый робот-пылесос RoboVac G30 Hybrid, предназначенный для сухой и влажной уборки.

RoboVac G30 Hybrid оснащен гиродатчиками, благодаря чему, устройство распознает все изменения в пространстве и плавно корректирует направления движения. Пылесос избегает препятствий и падений с высоты, за счёт применения набора сенсоров, а также интеллектуальных алгоритмов построения маршрута и карты помещений.

Новинка может похвастаться мощностью всасывания в 2000 Па. Есть три режима уборки, а с помощью технологии BoostIQ робот-пылесос способен самостоятельно изменять мощность всасывания в зависимости от ситуации. Он легко справится с загрязнениями под кроватями и диванами, так как его высота чуть больше 7 см.

Кроме того, RoboVac G30 Hybrid может проводить влажную уборку, достаточно лишь заполнить резервуар для воды и прикрепить специальную салфетку. Емкость батареи составляет 2600 мАч. Этого достаточно для 100 минут непрерывной уборки. При низком заряде батареи, устройство самостоятельно вернется к зарядной станции.

RoboVac G30 Hybrid поддерживает управление при помощи популярных голосовых помощников, включая Яндекс Алису и Google Assistant. Приложение EufyHome позволяет пользователю настроить режимы уборки, задать время и отслеживать историю уборки. В комплектацию входит специальная лента, которую можно наклеить на пол для ограничения движения робот-пылесоса.

Робот-пылесос eufy RoboVac G30 Hybrid уже доступен в продаже на российском рынке. Рекомендованная розничная цена новинки 22 990 рублей.
Комментарии и отзывы RoboVac G30 Hybrid
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