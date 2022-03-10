Выпущен телевизор Infinix X3 Smart TV

Сегодня в Индии был выпущен новый смарт телевизор Infinix X3 Smart TV. Смарт-телевизор Infinix X3 доступен в 32-дюймовой модели с дисплеем HD Ready (1336x768 пикселей) и 43-дюймовой модели с дисплеем Full-HD (1920x1080 пикселей) с 122% sRGB.

Телевизор оснащен фирменной технологией Anti Blue Ray для устранения яркого синего света и обеспечивает максимальную яркость 400 нит. Smart TV поставляется с поддержкой контента HDR10. Infinix X3 оснащен четырехъядерным процессором Realtek RTD2841 с четырьмя ядрами Cortex A55 в сочетании с 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной памяти. 32-дюймовая модель оснащена двумя динамиками общей мощностью 20 Вт, а 43-дюймовая модель оснащена двумя корпусными динамиками и двумя твитерами общей мощностью 36 Вт. Оба размера поддерживают Dolby Audio. Варианты подключения на телевизоре включают три порта HDMI, два порта USB, порт Ethernet, порт видеовыхода и разъем для наушников 3,5 мм. Смарт-телевизор Infinix X3 работает под управлением операционной системы Android TV 11 и поддерживает популярные сервисы потоковой передачи такие как Netflix, Amazon Prime Video и YouTube. Smart TV оснащен пультом дистанционного управления с выделенными кнопками.
Комментарии и отзывы Infinix X3 Smart TV
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