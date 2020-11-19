Выпущена беспроводная игровая мышь Logitech G PRO X Superlight

Logitech быстро завоевывает огромную репутацию благодаря своим удивительным продуктам, обычно периферийным устройствам и аксессуарам для компьютеров и смартфонов. Компания выпустила новую беспроводную мышь.

Беспроводная игровая мышь Logitech G PRO X Superlight - самая легкая и самая быстрая профессиональная игровая мышь на сегодняшний день, которая весит всего 63 грамма. Logitech G PRO X Superlight использует датчик Hero 25K с разрешением 25600 точек на дюйм. Он может быть подключен через адаптер 2,4 ГГц и имеет стандартное время автономной работы 70 часов. Новинка поступит в продажу 3 декабря по цене 149,99 долларов США.

Новинка получила две расцветки корпуса: черный и белый.

Профессиональная команда ASTRARIS использовала эту мышь, чтобы выиграть чемпионат лиги ESL PRO в сезоне S12, а G2 использовала эту мышь, чтобы выиграть чемпионат Европы LOL.