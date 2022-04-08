Выпущена беспроводная мышь для левшей Logitech Signature M650

Logitech сегодня представила беспроводную мышь Logitech Signature M650. Новое устройство выпускается в разных размерах, а также включает вариант, предназначенный для левшей.

Беспроводная мышь Logitech Signature M650 имеет инклюзивный дизайн и два размера в дополнение к опции для левшей. Мышь имеет округлую форму, мягкую область большого пальца и боковые вставки из резины. Его конструкция гарантирует, что пользователь может работать в течение длительного времени без каких-либо побочных эффектов. Благодаря колесику Smart Wheel в мыши Signature M650 точность и скорость обеспечиваются именно так, как вы ожидаете.

Технология SilentTouch, используемая как в Signature M650, так и в M650 L, позволяет почти полностью устранить звуки щелчков. Благодаря этой функции Logitech M650 и M650 L идеально подходят для ситуаций, когда звуки щелчков могут отвлекать, например, при онлайн-совещаниях. Подключение осуществляется через Bluetooth с низким энергопотреблением или через USB-приемник Logi Bolt. Беспроводная мышь может работать в радиусе до 10 метров. Линейка Logitech Signature M650 совместима с ОС Windows, Mac, iPad OS, Linux, Android и Chromebook, что делает ее универсальным инструментом. Аккумуляторная батарея AA Signature M650 может работать до двух лет. Большая часть пластиковых деталей Logitech M650 изготовлена ​​из сертифицированного переработанного пластика. Беспроводная мышь будет доступна в розовом, графитовом и белом цвете.
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