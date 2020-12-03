Выпущена флешка, защищающая Twitter от взлома

В последнее время чаще всего, когда Twitter попадает в новости, это не очень хорошие вести. От новых неработающих функций до непопулярных изменений и давно запрашиваемых пользователями возможностей — Twitter вызвал немало споров, даже если они были кратковременными. Однако его самой большой проблемой всегда была безопасность платформы, и гигант социальных сетей только что сделал еще один шаг для обеспечении того, чтобы его высокопоставленные пользователи, в том числе его собственный генеральный директор, снова не подвергались взлому. Теперь пользователь сможет использовать специальную мобильную флешку, чтобы разрешить доступ к аккаунту. То есть, без этой флешки зайти в аккаунт не выйдет при всем желании, что повышает безопасность сервиса.