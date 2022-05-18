Выпущена серия мини-светодиодных телевизоров TCL Q10G с разрешением 4K и частотой обновления 120 Гц

Серия мини-светодиодных телевизоров TCL Q10G запущена в Китае. Серия предлагается с четырьмя размерами экрана, включая 55, 65, 75 и 85 дюймов. Как следует из названия, телевизоры оснащены технологией мини-светодиодных дисплеев. Они также обладают премиальными характеристиками и функциями.

Телевизоры серии TCL Q10G оснащены дисплеем с разрешением 4K UHD, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит. Телевизоры поддерживают различные форматы HDR, такие как Dolby Vison, HLG и HDR10+. Мини-телевизоры со светодиодной подсветкой оснащены технологией управления светом с точечной матрицей на микронном уровне, которая, как утверждается, обеспечивает более высокую яркость, более глубокий контраст и 98-процентную цветовую гамму DCI-P3. 55 и 65-дюймовые варианты имеют подсветку с 240 и 288 делениями, тогда как 75 и 85-дюймовые модели имеют подсветку с 360 и 488 делениями. Что касается звука, серия TCL Q10G оснащена пятью динамиками с поддержкой Dolby Atmos. Серия TCL Q10G оснащена чипсетом M1. Он сочетается с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти.
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