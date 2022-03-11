Выпущены ноутбуки Lenovo ThinkPad E14, ThinkPad E15 G4 с процессорами AMD

Сегодня были выпущены в Европе ноутбуки Lenovo ThinkPad E14, ThinkPad E15 G4 с процессорами AMD. Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G4 оснащен 14-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920x1080 пикселей). Он оснащен шестиядерным процессором AMD Ryzen 5 5625U, который работает в паре с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ NVMe SSD. Процессор дополнен графикой AMD Radeon RX Vega 7 для решения энергоемких задач. Ноутбук оснащен инфракрасной веб-камерой Full HD с Windows Hello, двойным микрофоном и двумя динамиками Harman мощностью 2 Вт с поддержкой Dolby Audio. Есть клавиатура с подсветкой, а варианты биометрической аутентификации включают датчик отпечатков пальцев.

Интерфейс ноутбука Lenovo ThinkPad E14 G4 включают два порта USB Type-A, один порт USB Type-C, разъем HDMI и разъем для наушников/микрофона 3,5 мм. Ноутбук поставляется с двухдиапазонным Wi-Fi 6 и Bluetooth v5.2. Он оснащен большой батареей, которая, как утверждается, обеспечивает до 15,8 часов автономной работы. Ноутбук поддерживает технологию RapidCharge, которая, как утверждается, заряжает батарею на 80 процентов за час. Вес машины 1,67 кг.

Lenovo ThinkPad E15 G4 оснащен 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920x1080 пикселей). Он работает на четырехъядерном процессоре AMD Ryzen 3 5425U, в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ NVMe SSD. На борту установлена ​​графика AMD Radeon RX Vega 6. Ноутбук Lenovo ThinkPad E15 G4 оснащен инфракрасной веб-камерой Full HD с технологией ThinkShutter, двойным микрофонным массивом и двумя динамиками Harman мощностью 2 Вт с поддержкой Dolby Audio. Имеется клавиатура ThinkPad с подсветкой и трекстиком, а варианты биометрической аутентификации включают датчик отпечатков пальцев.

Интерфейс ноутбука Lenovo ThinkPad E15 G4 включают два порта USB Type-A, один порт USB Type-C, разъем HDMI, разъем RJ-45 и разъем 3,5 мм. Этот ноутбук также оснащен двухдиапазонным Wi-Fi 6 и Bluetooth v5.2. Он оснащен большой батареей, которая, как утверждается, обеспечивает до 13,6 часов автономной работы. Существует технология RapidCharge, которая, как утверждается, заряжает батарею на 80 процентов за час