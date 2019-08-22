Выпущены специальные обои для Samsung Galaxy Note10

В фирменном онлайновом магазине Galaxy Store появились первые обои для смартфонов Samsung Galaxy Note10 и Note10+, которые маскируют вырез для фронтальной камеры. Ранее корейский гигант создал раздел в магазине с подобными обоями для смартфонов Galaxy S10. Сейчас в магазине можно найти обои от дизайнеров @burnttoastcre8v, TRNZ, @gemmacorrell и @MarylouFaure. Samsung обещает и далее сотрудничать с авторами, чтобы расширить коллекцию.

Напомним, что Galaxy Note10+ оснащается 6,8-дюймовым Dynamic AMOLED-экраном Infinity-O с разрешением 3040:1440 пикселей, тройной основной камерой с 16 Мп с сверхширокоугольным модулем, 12 Мп главным модулем и 12 Мп модулем с телеобъективом, дополнительным датчиком для замера глубины, 10 Мп фронтальной камерой, 3D-сканером камеры смартфона, чипсетом Exynos 9825, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти, аккумулятором на 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 45 ватт, поддержкой сетей пятого поколения и стилусом S Pen.