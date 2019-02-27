Вырез в смартфоне Xiaomi Mi 9 изменился после обновления

Флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 только-только появился в продаже, а для него уже выпустили обновление. Самое интересное в обновлении прошивки MIUI 10.2, это изменивший вырез под фронтальную камеру. Это было сделано по многочисленным просьбам фанатов, которые хотели форму выреза, как у OnePlus 6T. Также обновление улучшает работу камеры, внося в том числе новые режимы с системой искусственного интеллекта и возможность делать фото во время записи видео.

Напомним, что смартфон оснастили 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, который занимает 90,7% площади фронтальной панели, корпусом толщиной 7,61 мм и массой 173 грамма, встроенным под экран оптическим сканером отпечатков пальцев пятого поколения, защитным стеклом Gorilla Glass 5 и использованием лазерного голографического процесса с двойным цветовым покрытием в окраске корпуса.

Также аппарат получил топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 855, оперативную память LPDDR4X, флэш-память модулями UFS 2.1, тройную основную камеру с главным модулем на основе датчика Sony IMX586 разрешением 48 Мп и объектива с углом обзора 79° и максимальной диафрагмой F/1,75, 16 Мп вспомогательным широкоугольным и еще одним вспомогательным 12 Мп модулем для двухкратного оптического зума, фронтальную камеру на 24 Мп, аккумулятор на 3300 мАч, поддержку беспроводной зарядки мощностью 20 Вт и проводной на 27 Вт.