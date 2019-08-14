Выросли продажи планшетов Huawei

В очередном отчете исследовательской компании Strategy Analytics рассказывается о том, как во втором квартале 2019 года показал себя рынок планшетов. Аналитики отмечают, что всего за этот период в магазины поступило 37,4 млн устройств. Годом ранее объем рынка был больше на 7% — тогда он составлял 40,4 млн.

Несмотря на американские санкции, китайской компании Huawei удалось увеличить поставки своих планшетов.Сильнее же всего просел рынок планшетных компьютеров, функционирующих под управлением Windows — они кажутся людям чересчур дорогими.

Во второй четверти текущего года компании Huawei удалось поставить на мировой рынок 3,9 млн «таблеток». Это на 4% превышает прошлогодний результат. Рыночная доля этой компании выросла с 9,3% до 10,4%, что позволило ей сохранить звание третьего по величине производителя таких устройств. Лидером же остается Apple, её доля равняется 28,6%. Второе место рейтинга занимает южнокорейская компания Samsung, обладающая долей 13,2%.