Vivo APEX 2019 вышел без кнопок

Официально представлен новый смартфон Vivo APEX 2019, который отличается от своих потенциальных конкурентов одной маленькой деталью — у него на корпусе вовсе нет отверстий. То есть, вы получаете устройство без возможности зарядить его кабелем или подключить наушники, да и здесь нет клавиш управления звуком или блокировки дисплея. Монолитный смартфон позволяет совершенно иначе взглянуть на рынок мобильных телефонов, ведь это действительно продукт будущего. Меня также порадовал тот факт, что у данного смартфона нет фронтальной камеры — ее просто убрали, чтобы освободить пространство на лицевой панели. Это позволяет избежать некоторых неприятных моментов, которые связаны с вырезами в дисплее. Ждем релиза этого продукта?