Vivo NEX Dual Display Edition выйдет в двух версиях

Некоторое время назад в сети появилась информация о новом смартфоне под названием Vivo NEX Dual Display Edition, который, как вы уже догадались из названия, обладает двумя дисплеями. Один на лицевой панели, он считается основным, и второй на тыльной панели — он выполняет те же функции, что и основной. Теперь появились данные, что у данной модели будет более простая версия с процессором среднего класса и меньшим объемом оперативной памяти. Вероятно, это нужно для привлечения большей аудитории пользователей, ведь далеко не каждый готов платить большие деньги за столь странный гаджет. А вот если цена будет более демократичной, то аудитория потянется к интересному продукту и тогда технология может обрести популярность. Будем ждать релиза.