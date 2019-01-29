Vivo Nex Dual Display Edition и его функции

2019-01-29, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Vivo Nex Dual Display Edition; [82]
Над задним экраном находится целая россыпь сенсоров и других элементов. Центральное место занимает тройная камера, представленная основным 12-мегапиксельным модулем с оптической стабилизацией и диафрагмой f/1.79, 2-мегапиксельным сенсором со светосилой f/1.8 для анализа глубины резкости и датчиком 3D TOF. Последний используется для сканирования лица по 300 000 точкам при разблокировке, может создавать 3D-модели, служит при работе с дополненной реальностью и помогает функциям смартфона, связанным с обработкой лица при съёмке. Над камерами находится дуга из светодиодов, которая служит в качестве подсветки при съёмке, а также может загораться разными цветами, сообщая об уведомлениях.Компания Vivo рассказала о нескольких сценариях использования второго экрана. Самый логичный — во время создания селфи. Также на заднем экране человек, которого фотографируют, может видеть себя, чтобы стать в удачную позу. Кроме того, второй дисплей можно использовать в качестве дополнительного инструмента для управления в играх.От фронтальной камеры разработчики VivoNex Dual Display Edition отказались вовсе, предлагая использовать только основную. А чтобы видеть себя во время съёмки селфи или записи видео, на обратной стороне установлен 5,49-дюймовый Super AMOLED-экран с разрешением Full HD и соотношением 16:9. Стоимость смартфона составит 725 доллара.


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