Vivo Pad 3 получит флагманский процессор

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщает, что грядущий планшет Vivo Pad 3 получит флагманскую 4-нанометровую платформу MediaTek Dimensity 9300 c тактовой частотой до 3,25 ГГц. Остальные характеристики пока не раскрываются.

Напомним, что выпущенный в апреле этого года Vivo Pad 2 оснащается производительной однокристальной системой MediaTek Dimensity 9000, ОЗУ LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1, 12,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2800:1968 пикселей, частотой обновления 144 Гц, яркостью 600 кд/кв.м и поддержкой HDR10, селфи-камерой на 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 10000 мАч, поддержкой быстрой 44-Вт зарядки, модулем NFC, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6, шестью динамиками, боковым дактилоскопом и толщиной 6,59 мм.