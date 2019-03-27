Vivo S1 выглядит шикарно

В последнее время пользователи полюбили смартфоны с дисплеем, который никак не ограничен рамками или вырезом. Хотя, конечно, у большинства флагманских решений есть отверстия в дисплее и все в таком духе. Благо, на рынке есть устройства вроде смартфона Vivo S1, который только-только анонсировали. У данной новинки фронтальная камера размещена в отдельном модуле, который выезжает из корпуса и дает вам возможность снимать качественные снимки. Если же камера вам не нужна, то вы ее просто прячете и получаете полноценный дисплей на всю фронтальную панель. Это очень удобно и если вы действительно планируете часто смотреть сериалы или фильмы, то Vivo S1 должен вас заинтересовать. У этого продукта вменяемая цена и отличный набор бонусов.