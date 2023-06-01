Vivo S17 получил 120-Гц AMOLED-экран

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Vivo S17, которая появится в китайской продаже 6 июня по цене в 350, 395 и 420 долларов за версии с 8/256, 12/256 и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка характеризуется 6,78-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, 100% охватом цветового пространства DCI-P3 и кадровой частотой 120 Гц, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 778G+, ОЗУ LPDDR4x, фронтальной камерой на 50 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Samsung GN5 с оптической системой стабилизации) и 8 Мп (сверхширик), батареей ёмкостью 4505 мАч, поддержкой 80-Вт зарядки, подэкранным дактилоскопом, поддержкой сотовых сетей 5G, а также адаптерами Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Еще одной новинкой китайского производителя стал Vivo S17t, который отличается от Vivo S17 только процессором MediaTek Dimensity 8050.
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