Vivo S17 получил 120-Гц AMOLED-экран

Новинка характеризуется 6,78-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, 100% охватом цветового пространства DCI-P3 и кадровой частотой 120 Гц, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 778G+, ОЗУ LPDDR4x, фронтальной камерой на 50 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Samsung GN5 с оптической системой стабилизации) и 8 Мп (сверхширик), батареей ёмкостью 4505 мАч, поддержкой 80-Вт зарядки, подэкранным дактилоскопом, поддержкой сотовых сетей 5G, а также адаптерами Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Еще одной новинкой китайского производителя стал Vivo S17t, который отличается от Vivo S17 только процессором MediaTek Dimensity 8050.