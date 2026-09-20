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Vivo S2 FE протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Vivo S2 FE, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие 6-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 7300e с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим адаптером Mali-G610 MC2 GPU, 6 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 16. Аппарат набрал 868 и 2887 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.

Напомним, что в начале августа был выпущен смартфон Vivo S2, который получил аккумулятор ёмкостью 7050 мАч, 6,83-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с разрешением 2800:1260 пикселей, частотой обновления 120 Гц и локальной пиковой яркостью 3000 нит, 4-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 7360 Turbo, 8 или 12 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 256 или 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, двойную основную камеру с модулями на 50 Мп и 2 Мп, фронтальную камеру разрешением 32 Мп, поддержку проводной быстрой зарядки FlashCharge мощностью 44 Вт, защиту от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69, стереодинамики, а также корпус толщиной 7,99 мм и массой 197 граммов.
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