Vivo S50 Pro Mini получит 40-Вт беспроводную зарядку

В базе данных China Telecom обнаружились некоторые параметры смартфона Vivo S50 Pro Mini, который будет официально представлен уже 15 декабря. Итак, аппарат получит 6,31-дюймовый OLED-экран с разрешением 2640:1216 точек, корпус с размерами 150,83:71,76:8,10 мм и массой 192 грамма, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп, 50 Мп и 8 Мп, селфи-камеру разрешением 50 Мп, 3-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 c тактовой частотой до 3,8 ГГц, 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 256 или 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.1, а также батарею ёмкостью 6500 мАч. Ранее стало известно наличии поддержки 90-Вт проводной и 40-Вт беспроводной зарядок, стеклянной тыльной панели, рамки из авиационного алюминия и защиты от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/69.

TSMC построит завод за 49 миллиардов долларов…
Практически подтверждено, что компания TSMC начнёт производство 2-нанометровых пластин к концу 2025 года,…
POCO F8 Ultra получит батарею на 6500 мАч…
Бренд Poco раскрыл некоторые характеристики о смартфонах POCO F8 Ultra и POCO F8 Pro, которые будут предс…
Смартфон Nubia V80 Design оценен в 100 долларов …
Компания Nubia представила бюджетный смартфон V80 Design, который базируется на восьмиядерном процессоре …
MediaTek Dimensity 9500 оказался сильно дешевле конкурента…
Компания Qualcomm начала взимать огромные наценки за свой Snapdragon 8 Elite ещё в прошлом году — причино…
Представлен защищенный смартфон Fossibot F113 с АКБ на 20000…
Компания Fossibot выпустила на европейский рынок защищенный смартфон Fossibot F113, который оценен в 300 …
Realme 16 Pro+ 5G выйдет в четырёх версиях памяти …
Информатор Абхишек Ядав поделился подробностями о смартфоне Realme 16 Pro+ 5G, который еще не был предста…
Realme 15 5G оценили в 32 тысячи рублей …
Компания Realme выпустила в российскую продажу смартфон Realme 15 5G, рекомендованная цена которого соста…
Huawei Mate 70 Air засветился на постере …
Китайские источники опубликовали фрагмент постера флагманского смартфона Huawei Mate 70 Air, официальный …
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тестыЛичный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor