Vivo S50 Pro Mini получит 40-Вт беспроводную зарядку

В базе данных China Telecom обнаружились некоторые параметры смартфона Vivo S50 Pro Mini, который будет официально представлен уже 15 декабря. Итак, аппарат получит 6,31-дюймовый OLED-экран с разрешением 2640:1216 точек, корпус с размерами 150,83:71,76:8,10 мм и массой 192 грамма, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп, 50 Мп и 8 Мп, селфи-камеру разрешением 50 Мп, 3-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 c тактовой частотой до 3,8 ГГц, 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 256 или 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.1, а также батарею ёмкостью 6500 мАч. Ранее стало известно наличии поддержки 90-Вт проводной и 40-Вт беспроводной зарядок, стеклянной тыльной панели, рамки из авиационного алюминия и защиты от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/69.